Corpo com pés amarrados é achado em rede de esgoto de Campinas

A Polícia Civil de Campinas investiga a morte de um homem ainda não identificado, encontrado nesta terça-feira (8) dentro de um poço da rede de esgoto da Avenida Diogo Álvares, no Jardim Santana. A vítima estava com os pés amarrados, sem camiseta e apresentava marcas nas costas, segundo o boletim de ocorrência registrado no 4º Distrito Policial.

O corpo foi localizado por policiais militares por volta das 15h. Equipes da perícia técnica, da Delegacia de Homicídios (DHPP) e investigadores da Seccional foram acionados. De acordo com o laudo preliminar, não foram identificados ferimentos por arma de fogo ou outro tipo de violência explícita, apenas escoriações compatíveis com uma possível queda no interior da estrutura.

Apesar disso, as circunstâncias da morte são consideradas suspeitas. Nenhum documento foi encontrado com a vítima, e não havia testemunhas no local. Também não foram identificadas câmeras de segurança nas imediações. A suspeita inicial é que o homem fosse morador de rua e usuário de drogas, o que será confirmado com os exames solicitados.