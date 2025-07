Flávio Paradella: Entre grades e realidade

A tão aguardada reabertura do Centro de Convivência Cultural, em Campinas, trouxe junto uma polêmica: a instalação de um gradil metálico ao redor do complexo. A medida dividiu opiniões, gerou protestos nas redes sociais e foi judicializada pela vereadora Paolla Miguel (PT), que classificou a ação como “as grades da vergonha”. Para ela, o cercamento fere o caráter democrático do espaço e descaracteriza o projeto original do arquiteto Fábio Penteado.

A crítica é legítima. O Centro de Convivência é, sim, um símbolo arquitetônico e cultural da cidade. Deveria, idealmente, ser um espaço aberto, pulsante, sem barreiras visuais ou físicas que separem o povo da arte. Mas ideal e realidade andam distantes — e é nesse abismo que a gestão pública precisa se equilibrar.

A secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, foi clara ao explicar a decisão. O cercamento foi aprovado por unanimidade pelo Condepacc, órgão municipal responsável pela preservação do patrimônio, e teve anuência técnica do Condephatt. Não foi um capricho do prefeito nem um ato isolado da secretaria. Foi uma resposta a uma realidade urbana que se impôs. "Se você me perguntar se eu desejaria isso (gradil): de forma nenhuma! Até porque a gente acha que aquilo é uma praça, mas cabia uma responsabilidade também", afirmou.