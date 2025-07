Com esposa e crianças no carro, homem é preso com entorpecentes

Um homem de 37 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (7), durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Parque do Estado II, em Mogi Mirim. O suspeito dirigia um carro com a esposa e duas crianças quando foi parado na Rua Maria Palhares Cassemiro, após apresentar comportamento nervoso e tentar evitar contato visual com os policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, ele chegou a desobedecer a ordem de parada, mas foi interceptado logo em seguida. Durante a revista, confessou que transportava drogas em uma sacola dentro do veículo. No carro, os agentes encontraram 54 porções de haxixe tipo "dry", 25 envelopes de cocaína e uma porção de maconha.

O homem também admitiu que guardava mais entorpecentes em casa e acompanhou os policiais até o imóvel. Lá, foram apreendidos três tijolos de cocaína, cinco tijolos de crack, porções fracionadas de crack e maconha, R$ 44.296 em dinheiro, celular, balanças de precisão, materiais para embalo e um caderno com anotações do tráfico.