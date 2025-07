Campinas amanhece com forte nevoeiro e frio segue intenso

A manhã desta terça-feira (9) começou com nevoeiro denso em diversos bairros de Campinas, reduzindo a visibilidade nas ruas e exigindo cuidado redobrado de motoristas e pedestres. O fenômeno, comum nesta época do ano, está associado à massa de ar frio que segue atuando sobre o estado de São Paulo e deve influenciar o clima até a sexta-feira (11), segundo a Defesa Civil estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As temperaturas devem permanecer baixas durante toda a semana, com mínimas previstas de até 8°C nas madrugadas. Para o feriado desta quarta-feira (10), a previsão indica mínima de 10°C ao amanhecer e máxima de apenas 25°C, mesmo com presença de sol.

A Defesa Civil de Campinas orienta motoristas a dirigirem com faróis acesos e em velocidade reduzida, especialmente em rodovias e avenidas largas, onde a visibilidade é mais comprometida. A neblina se forma quando o ar próximo ao solo está saturado de umidade, produzindo gotículas que dificultam a visão em curta distância.