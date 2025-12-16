A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na noite desta segunda-feira (15), na porta de um condomínio no Conjunto Habitacional Parque Itajaí, em Campinas. A vítima, identificada como Vinicius Roberto Moraes, foi baleada por um homem não identificado e segue internada sob escolta policial, após a descoberta de um mandado de prisão em aberto contra ela.

Segundo o boletim de ocorrência da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, o crime aconteceu por volta das 21h, na Rua José Carlos Penteado de Freitas. Vinicius estava acompanhado de uma mulher quando um homem se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo, fugindo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu Vinicius, que foi levado com ferimentos ao Hospital PUC-Campinas. No hospital, a vítima informou aos policiais que não se recordava dos detalhes do ataque.