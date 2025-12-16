Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Apoio Emergencial) realizou a prisão de um homem e a apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais usados para o tráfico na região do bairro Satélite Iris, no distrito do Campo Grande, em Campinas, na noite de segunda-feira (15).

Durante um patrulhamento tático pela área, os policiais avistaram dois homens saindo de uma residência. Ao notarem a viatura, ambos tentaram fugir de volta para dentro do imóvel. Um deles conseguiu escapar pulando os telhados das casas vizinhas, mas o outro foi abordado no quintal.

Dentro da casa, os militares encontraram um estoque completo para o tráfico de drogas. A apreensão incluiu: