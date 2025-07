Campinas recebe batalha de DJs nesta véspera de feriado

A véspera do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, nesta terça-feira (8), será embalada por uma batalha de DJs em Campinas. O evento, que promete uma disputa musical entre estilos que vão dos anos 2000 até os dias atuais, será realizado no Woodstock Music Bar, a partir das 22h.

De acordo com os organizadores, a noite terá um line-up diversificado. O DJ Chucha abre os trabalhos com músicas pop, seguido por Lana Voodoo, que traz sucessos do Summer Eletrohits. Em seguida, o DJ Tokage assume o palco com rock e música otaku, e o encerramento fica por conta do DJ Kams, com um set especial dedicado ao emo.

Os DJs se apresentarão em formato de duplas, criando uma atmosfera de "guerra de estilos" para o público que busca nostalgia e diversão.