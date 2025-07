Terça começa com frio de 9°C e tempo seco em Campinas

A terça-feira (8), véspera do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, começou com céu claro e mínima de 9°C na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A previsão é de tempo seco, sem chuvas e com predomínio de sol durante todo o dia.

Segundo o Cepagri da Unicamp, a sensação térmica será amena durante o dia, mas há tendência de queda de temperatura no fim da tarde e à noite. A máxima prevista é de 23°C, típica do clima de inverno.

A umidade relativa do ar deve atingir níveis próximos de 40%, o que exige atenção para hidratação e cuidados com a saúde respiratória. Não há previsão de ventos fortes ou instabilidade nos próximos dias.