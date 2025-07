Motociclista morre em colisão com poste em Paulínia

Um motociclista de 45 anos morreu no início da noite de domingo (6) em Paulínia após colidir com um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu por volta das 18h na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, na rotatória do Sambódromo, sentido Portal Medieval.

A vítima foi identificada como Edvane Luciano. De acordo com o boletim de ocorrência, ele conduzia uma motocicleta Yamaha/FZ15, com placas de São Paulo, quando perdeu o controle do veículo ao passar pela rotatória e se chocou violentamente contra o poste.

Guardas civis municipais que atenderam a ocorrência relataram que Edvane ainda recebeu atendimento médico dentro de uma ambulância do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. A moto foi periciada no local e, depois, entregue a uma familiar da vítima.