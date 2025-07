Contra dengue, Campinas remove 30 mil toneladas de entulho

A Prefeitura de Campinas intensificou as ações de prevenção e combate à dengue e outras arboviroses no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, a cidade contabilizou 757.346 visitas a imóveis e a remoção de 30.349 toneladas de resíduos descartados irregularmente em áreas públicas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 620.266 visitas foram voltadas ao controle de criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya. Os agentes de saúde, além de eliminar locais com acúmulo de água, também orientaram moradores sobre medidas de prevenção. Onze mutirões foram realizados nesse período, e armadilhas com larvicida foram instaladas em pontos estratégicos, como borracharias e ferros-velhos.

Além das visitas preventivas, 137.080 imóveis foram submetidos à nebulização com inseticida para eliminação de focos do mosquito. A ação é realizada com apoio de veículos e busca interromper cadeias de transmissão das doenças.