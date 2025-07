Homem é preso após quebrar vidro de comércio com machado

A Polícia Militar de Mogi Mirim prendeu um homem na manhã de domingo (6) por dano ao patrimônio, resistência, desacato e ameaça, após um episódio de vandalismo e agressividade no bairro Jardim Maria Beatriz.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência em um estabelecimento comercial, onde o suspeito havia quebrado uma porta de vidro. No local, os agentes encontraram um indivíduo com as características informadas, que confessou o crime e apresentava sinais de embriaguez ou uso de entorpecentes, além de comportamento agressivo.

Durante a abordagem, os PMs localizaram com o suspeito uma bolsa contendo um objeto semelhante a um machado, que foi apreendido. Ao ser colocado na viatura, o homem passou a dar chutes na porta do veículo, sendo necessário contê-lo novamente.