Mulher morre após aborto em casa e polícia investiga o caso

A vítima deu entrada por volta das 18h no Caism – Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti , com hemorragia vaginal, sinais de choque hipovolêmico e instabilidade hemodinâmica . Segundo os médicos, havia indícios de aborto ou parto recente , com ausência do feto, estimado em cerca de seis meses de gestação .

A Polícia Civil de Campinas investiga a morte de uma mulher de 35 anos , ocorrida após um aborto dentro do banheiro da própria residência , no bairro Techno Park , na região dos Amarais . O caso aconteceu no último sábado (5) , e o óbito foi confirmado na madrugada de domingo (6) .

Durante o atendimento, a irmã da paciente relatou que estava sendo aguardada na rodoviária e, ao não ser buscada, foi até o apartamento da vítima. Sem resposta ao interfone, encontrou-se com o cunhado e a sobrinha e, ao retornarem ao imóvel, encontraram a mulher nua e desacordada dentro do box do banheiro, com grande quantidade de sangue. O feto não foi localizado.

Após novo acionamento, a Guarda voltou à residência e encontrou, no ralo do banheiro, vestígios de placenta e sangue coagulado. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, que apura as circunstâncias da morte.