Marido é preso após amarrar e torturar mulher no Jardim Alvorada

Um homem foi preso na tarde de domingo (6) pela Polícia Militar, após cometer uma série de crimes contra sua companheira, incluindo cárcere privado, lesão corporal, ameaça e furto, no bairro Jardim Alvorada, em Campinas, onde o acusado mantinha uma funilaria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o depoimento da vítima à Central de Polícia Judiciária, ela foi mantida presa durante toda a madrugada, com as mãos amarradas, enquanto o agressor a agredia repetidamente e ainda cortava seus cabelos à força. Pela manhã, ele a envolveu em um lençol e a deixou na casa de uma conhecida, que entrou em contato com a família da mulher. A vítima foi então levada à delegacia.

No início da tarde, os policiais não localizaram o agressor, mas por volta das 16h42, novas informações levaram os militares até a funilaria onde ele foi encontrado e abordado. Durante a revista, foram localizados um celular e a chave de um veículo pertencentes à vítima.