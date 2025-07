Barco vira e homem morre afogado em rio da região

A noite de domingo (6) terminou em tragédia no distrito de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu. O morador de Americana José Donizete Luca, de 65 anos, morreu após o barco em que estava virar no Rio Mogi Guaçu, por volta das 19h.

Segundo informações preliminares, José estava acompanhado de familiares e amigos quando a embarcação virou. Apesar dos esforços de resgate, ele foi retirado da água sem sinais vitais.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas imediatamente, mas não conseguiram reanimar a vítima. A Perícia Técnica esteve no local para investigar as circunstâncias do acidente, que ainda não foram esclarecidas.