Mulher é presa após furtar roupas e chocolates em Campinas

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante na tarde de sábado, 5, após ser flagrada furtando diversos produtos de lojas dentro do Campinas Shopping, no Jardim do Lago, em Campinas.

Segundo o boletim de ocorrência, seguranças do shopping abordaram uma viatura da Polícia Militar e informaram que haviam detido a mulher, suspeita de envolvimento em uma série de furtos.

A suspeita levou os policiais até seu veículo, estacionado nas proximidades, onde foram encontrados produtos de diferentes estabelecimentos.