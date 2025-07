Operação Inverno amplia atendimento a pessoas em situação de rua

As distribuições de cobertores também cresceram . Foram entregues 1.074 unidades , alta de 33,4% em comparação à terceira semana de junho, quando haviam sido distribuídos 805. A média histórica da operação é de 991 cobertores por semana. No albergue municipal Samim , o número de acolhimentos subiu de 104 para 108.

Do total de abordagens da semana, 480 foram a homens, número 7% acima da média semanal, e 28 a idosos, superando em 33% o padrão histórico. Por outro lado, os atendimentos a mulheres caíram para 55, abaixo da média de 64, e as abordagens ao público LGBT+ somaram apenas quatro, também abaixo da média de seis. A rede ainda fez dois encaminhamentos à Casa da Esperança, abrigo conveniado usado em casos pontuais.

A Operação Inverno teve início em 1º de maio e se estende até 30 de setembro. As ações buscam reduzir os riscos trazidos pelo frio intenso à população vulnerável, com distribuição de cobertores, encaminhamentos para acolhimento e orientações de cuidado com a saúde e integridade física.