Flávio Paradella: Recesso com gosto de alívio

A Câmara Municipal de Campinas entrou em recesso. E nunca a pausa foi tão necessária. O primeiro semestre da nova legislatura foi um furacão político que atropelou o parlamento com crises sucessivas, polêmicas desgastantes e, principalmente, com o silêncio constrangedor de seus próprios membros. O clima interno é de cansaço. O externo, de descrença.

Em apenas seis meses, a Casa acumulou mais escândalos e impasses do que em legislaturas inteiras. E não é exagero. Como bem disse um amigo atento aos bastidores do Legislativo: “aconteceu mais nos primeiros seis meses de 2025 do que nos últimos quatro anos.”

O roteiro foi devastador. Começou com a controversa aprovação dos supersalários para presidentes de autarquias — um projeto do Executivo que gerou reações violentas da opinião pública. Foram idas e vindas, atropelos regimentais e um placar que revelou a disposição de parte do plenário em bancar uma medida tão impopula. O desgaste foi inevitável.