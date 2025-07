Motociclista bate de frente com carro e morre na Santos Dumont

Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (4) após se envolver em uma colisão frontal com um carro na rodovia Santos Dumont (SP-075), no trecho de Indaiatuba. O acidente aconteceu por volta das 23h40 da noite anterior, no quilômetro 47, no sentido Sul da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, o condutor da moto tentou uma ultrapassagem na pista marginal e acabou colidindo de frente com um veículo Volkswagen Gol que vinha no sentido oposto. Com o impacto, os dois veículos pararam no acostamento.

O motociclista foi socorrido com ferimentos graves por uma ambulância da concessionária, mas teve a morte confirmada às 00h30, pouco depois de dar entrada no hospital. O motorista do carro sofreu ferimentos leves.