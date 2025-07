Semana termina com tempo fechado e frio pode chegar a 10°C na RMC

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve registrar manhãs mais frias e tardes mais aquecidas a partir desta sexta-feira (4), com aumento da amplitude térmica. Segundo o Cepagri da Unicamp, as mínimas devem cair até domingo, podendo chegar a 10°C em algumas áreas da região.

Para esta sexta, a previsão é de céu parcialmente nublado pela manhã, com redução gradual da nebulosidade ao longo do dia. Os ventos devem soprar com moderada intensidade pela manhã e à noite, perdendo força à tarde. As temperaturas devem variar entre 12°C e 23°C.

As mudanças ocorrem com a dissipação da frente fria que atuava sobre o estado, permitindo noites mais frias e dias com sol, típicos do inverno.