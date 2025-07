Bares e restaurantes da RMC ampliam contratações

O setor de bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) registrou saldo positivo de 210 vagas formais em maio, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho.

O resultado é fruto de 3.486 admissões contra 3.276 demissões em estabelecimentos ligados ao grupo de Alimentação. O desempenho é significativamente melhor do que o de abril, quando o setor havia criado 41 postos. No acumulado do ano, já são 681 empregos gerados, mais que o dobro do volume registrado entre janeiro e maio de 2024 (323 vagas).

Campinas foi a cidade com maior saldo no mês, com 261 postos criados. Também encerraram o mês no azul: Indaiatuba (+23), Cosmópolis, Holambra e Monte Mor (com 13 vagas cada). Por outro lado, Sumaré apresentou o pior desempenho do grupo, com saldo negativo de 79 vagas. Americana (-24), Nova Odessa (-16), Vinhedo (-10), Itatiba e Pedreira (-7) também fecharam com mais demissões do que contratações.