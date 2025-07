Flávio Paradella: Um cartão amarelo à vista de todos

O que era esperado se confirmou. A Câmara Municipal de Campinas aprovou, por ampla maioria, o parecer da Comissão Processante que recomendou o arquivamento da denúncia contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania). O placar de 22 votos a favor do relatório do vereador Nelson Hossri (PSD), contra apenas seis votos da oposição, selou o desfecho formal de um dos processos mais barulhentos da atual legislatura. Mas se, no papel, o caso está encerrado, nos bastidores, o que se viu foi um julgamento político travestido de absolvição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Desde o início, esta coluna apontava que o processo soava mais como um “presta atenção” coletivo do plenário do que uma real disposição para cassar o segundo vereador mais votado da cidade. A abertura da CP, motivada pela denúncia de uma médica do Hospital Mário Gatti, mais parecia uma tentativa de disciplinar do que punir. E a sessão desta terça-feira (1º) só confirmou a tese: uma série de discursos cuidadosamente alinhados entre os vereadores da base, com uma mensagem comum — enquadrar Vini.

A fala que melhor sintetizou o clima foi a do ex-deputado federal Roberto Alves (Republicanos). Referindo-se a Vini como um “menino”, Roberto não escondeu o tom de sermão público. “Desde quando eu cheguei aqui, eu tenho orientado esse menino e ele sabe disso. Eu falo menino porque ele tem idade até para ser meu filho. Hoje você está tendo a maior oportunidade que seus amigos aqui vão votar em seu favor. Mas não conte que isso vai ficar em branco. Você já recebeu um cartão amarelo aqui e para ter o vermelho não vai demorar muito”, disparou. Não foi um alerta. Foi um aviso. E em voz alta.