Força-tarefa da EMDEC distribui 6 mil multas no 1º semestre

Somente no mês de junho, foram 24 operações integradas , com 787 infrações e 106 remoções de veículos. Motocicletas responderam por 505 autuações , enquanto carros somaram 261. Caminhões e outros veículos completaram os números.

As ações integradas de fiscalização de trânsito promovidas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) retiraram das ruas 1.152 veículos em situação irregular no primeiro semestre de 2025 . As 160 operações, feitas com apoio da Guarda Municipal , Polícia Militar e Detran-SP , resultaram em 6.002 autuações por diversas infrações.

No total do semestre, quase 70% das infrações (4.177) foram cometidas por motociclistas. Segundo Riverete, é necessário reforçar o alerta: “Uma infração pode colocar a vida de todos em risco”. O levantamento mostra ainda que, das 27 mortes registradas em vias urbanas até maio, 14 envolviam motociclistas ou garupas, o que representa 52% das vítimas fatais.

Entre os veículos removidos ao Pátio Municipal, estavam 807 motocicletas e 341 automóveis.

Infrações mais comuns em junho

As infrações mais recorrentes nas operações de junho foram a alteração irregular do sistema de iluminação, problemas no escapamento e falta de uso do cinto de segurança. Veja o ranking com as dez principais irregularidades: