Ailton da Farmácia assume vaga de Zé Carlos na Câmara

O primeiro suplente do PSB, Ailton da Farmácia, assumiu oficialmente o cargo de vereador na Câmara Municipal de Campinas na manhã desta quarta-feira (2). Ele ocupa a vaga deixada por Zé Carlos, que renunciou ao mandato após admitir, em acordo com o Ministério Público, que solicitou propina durante o exercício parlamentar.

A cerimônia de posse foi realizada na Sala da Presidência do Legislativo e contou com a presença de familiares, amigos e parlamentares. Ailton Fernandes Sarmento, conhecido como Ailton da Farmácia, teve 4.374 votos nas eleições de 2020 e retorna à Câmara, agora como representante do PSB, após ter exercido mandato anterior entre 2017 e 2020 pelo PSD.

Em seu discurso, Ailton prometeu um mandato com foco em áreas como saúde pública, transporte escolar e defesa das mulheres trabalhadoras. “Estou muito feliz por voltar à Câmara Municipal para servir à população de Campinas. Não vou representar só meus eleitores, mas toda a população da cidade, especialmente a minha querida região sul. Lutaremos para melhorar a saúde pública, que é a área onde atuo e conheço, e onde o povo humilde sofre nos momentos mais difíceis da vida”, afirmou.