Flávio Paradella: Renúncia e um fim melancólico

Na ocasião, o então vereador do PRP também renunciou ao mandato para evitar o trâmite de uma Comissão Processante. Acusado de usar o cargo para oferecer serviços de revisão de IPTU e de utilizar carro oficial para fins particulares — além de ser acusado de agredir seu motorista —, Dirani evitou o desgaste final ao entregar uma carta de renúncia, já que era alvo de uma sindicância e a cassação parecia ser inevitável.

A memória política da cidade é curta, mas a renúncia de Dirani mostra que os atalhos já são conhecidos. O que muda é a roupagem. Na época, Dirani ficou conhecido por projetos pitorescos — como o que pedia ao governo federal que doasse parte do território brasileiro às vítimas do terremoto de Kobe, no Japão. Hoje, Zé Carlos se despede sob o peso de um esquema de corrupção gravado, documentado e assumido.

Secretaria sem secretária

Foi publicada nesta terça-feira (1º) no Diário Oficial de Campinas a criação formal da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Com estrutura definida, cargos comissionados detalhados, atribuições claras e até vinculação oficial ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a nova pasta nasce robusta no papel — mas sem uma peça-chave para funcionar: a titular da secretaria ainda não foi escolhida.