Azul Linhas Aéreas abre 280 vagas para jovens aprendizes

As 280 vagas estão distribuídas por várias regiões do país, com destaque para os principais hubs da empresa em Campinas, Belo Horizonte (Confins) e Recife. Os selecionados serão alocados de acordo com a demanda de cada unidade.

As oportunidades são para as áreas administrativa, logística e atendimento ao cliente. Podem participar jovens de 16 a 21 anos, com prioridade para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade.

As inscrições devem ser realizadas até 11 de julho, por meio do site da Espro (Ensino Social Profissionalizante), responsável pela condução do processo seletivo. O link para inscrição está disponível no portal oficial de recrutamento da Azul Linhas Aéreas.