Após confissão de propina, Zé Carlos renuncia ao cargo

O vereador Zé Carlos (PSB) renunciou ao mandato na noite desta segunda-feira (30), momentos antes do início da sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas que analisaria o pedido de abertura de uma Comissão Processante (CP) contra ele.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Zé Carlos, ex-presidente do Legislativo, admitiu ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) que solicitou propina em troca da manutenção de contratos com empresas terceirizadas da Câmara, em especial com o empresário Celso Palma, responsável pela operação da TV Câmara. Com a renúncia, ele evita que o processo de cassação tramite no Legislativo, embora a denúncia já tivesse recebido parecer favorável da Procuradoria Jurídica da Casa.

O pedido de instauração da CP foi protocolado pelo advogado Lucas Henrique Trevisan, com base na confissão do parlamentar durante acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público. Zé Carlos se comprometeu a pagar R$ 151,8 mil em 15 parcelas para evitar ação penal. O então secretário de Relações Institucionais da Câmara, Rafael Creato, também firmou acordo e pagará R$ 45.450.