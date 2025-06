Câmara define hoje se abre processo contra Zé Carlos por propina

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (30) o pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Zé Carlos (PSB), após vir a público a informação de que ele confessou ao Ministério Público ter solicitado propina para a manutenção de contratos com empresas terceirizadas da Casa. A deliberação ocorrerá durante a sessão ordinária e depende da aprovação por maioria simples dos vereadores presentes.

O pedido foi protocolado pelo advogado Lucas Henrique Trevisan e analisado pela Procuradoria Jurídica da Câmara, que concluiu que a denúncia cumpre os requisitos do Decreto-Lei nº 201/67, que trata de infrações político-administrativas e quebra de decoro parlamentar. Caso seja aprovado, será sorteada uma comissão com três parlamentares para conduzir os trabalhos da CP. Se for rejeitado, o processo será automaticamente arquivado.

O caso ganhou repercussão após reportagem do G1 Campinas revelar que Zé Carlos firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de São Paulo (MPSP). No documento, ele admitiu ter pedido vantagem indevida ao empresário Celso Palma, dono da empresa que opera a TV Câmara, em troca da continuidade dos contratos com a Casa.