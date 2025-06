Biólogo é preso com arsenal de armas após dar tiros para o alto

Um biólogo, de 45 anos, foi preso no sábado (29) com um arsenal de 10 armas de fogo ilegais, munições e uma porção de maconha, no bairro Parque Industrial, em Campinas. Ele foi denunciado por vizinhos que ouviram disparos de arma de fogo por volta do horário do almoço.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em sua residência, na Rua Benigno Ribeiro, onde funcionaria também uma atividade empresarial. De imediato, os policiais localizaram uma pistola 9mm e um revólver calibre 357, além de cápsulas deflagradas espalhadas pelo quintal.

Durante a abordagem, o acusado informou ainda que mantinha outras oito armas de fogo na casa do pai, incluindo dois revólveres sem registro. Todo o material foi apreendido.