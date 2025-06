Dono de imóvel encontra droga e arma em casa alugada em Campinas

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o proprietário de um imóvel, recentemente desocupado por um inquilino, encontrou as drogas durante a limpeza da casa.

Uma operação conjunta entre Polícia Militar e a Guarda Municipal terminou na apreensão de mais de 12 quilos de drogas e de uma arma de uso restrito no bairro Chácara da Barra, em Campinas, no sábado, 28.

Com apoio do Canil da GM, as equipes localizaram 10,1 kg de crack e 2,17 kg de cocaína, todos embalados em sacos plásticos. Também foi recuperada uma pistola 9 mm – roubada em 2023 de um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) –, além de 72 munições intactas do mesmo calibre.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado e seguirá sob investigação.