Viracopos registra 70 avistamentos e 12 quedas de balão

A edição 2025 foi aberta nesta sexta-feira (27), no auditório da Torre de Controle, com palestras, apresentações educativas e visita de alunos às instalações operacionais do aeroporto. Participaram estudantes da EMEF Maria Pavanatti Favaro, localizada próxima à cabeceira 15 da pista. Eles acompanharam encenações teatrais, demonstrações com cão farejador da Receita Federal, equipe de bombeiros de aeródromo e o trabalho de falcoaria realizado para controle de fauna.

O projeto existe desde 2003 e já alcançou quase 20 mil crianças e adolescentes. A ideia é que esses jovens atuem como multiplicadores de boas práticas, influenciando suas famílias e comunidades a evitar ações perigosas como a soltura de balões, descarte irregular de lixo, uso indevido de drones e apontamento de lasers para aeronaves.

“O projeto não apenas promove a cultura de segurança, mas também inspira as novas gerações a se envolverem e colaborarem ativamente com a segurança das operações”, destacou Moisés Araújo, gerente do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) de Viracopos.