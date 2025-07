VÍDEO: mulher é assassinada em ponto de ônibus durante assalto

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher foi assassinada a tiros em Hortolândia após reagir a um assalto, na manhã desta terça-feira (29). O crime aconteceu em um ponto de ônibus, no bairro Nova Europa. O criminoso está foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Conforme as imagens, obtidas pelo Portal Sampi Campinas, a vítima estava parada no ponto de ônibus quando o bandido chegou em uma moto branca – aparentemente uma CG 160, da Honda.

Ele anuncia o assalto e toma o celular da mulher, mas deixa o aparelho cair durante o crime. Ela então percebe a brecha e parte para cima do assaltante, que arranca com a moto. Em seguida, os dois caem no meio da rua, e três disparos de arma de fogo são ouvidos. O criminoso foge em seguida.