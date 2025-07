Campo Grande e Padre Anchieta recebem parte dos novos ônibus

As linhas reforçadas são das regiões do Campo Grande e Nova Aparecida.

14 dos 60 ônibus previstos para renovar a frota do transporte público campineiro passam a circular nesta segunda-feira (28), segundo a prefeitura. Os novos veículos chegam com lentidão, refletindo a demora na renovação do sistema de transporte da cidade como um todo –a exemplo da ainda travada licitação para escolher a(s) nova(s) empresas que vão operar o sistema.

No primeiro distrito, quatro dos novos ônibus serão incorporados à linha 231 (Setélite Íris I). Já no segundo, as linha 261 (Padre Anchieta I) e 265 (Padre Anchieta) recebem quatro e seis ônibus, respectivamente.

Segundo a administração, outros 46 veículos serão incorporados pela empresa em outros lotes, completando os 60 ônibus previstos. Eles representam uma renovação de 54% da frota operacional da Campibus atualmente (110 veículos). A frota patrimonial, que considera também os ônibus reserva, conta com 131 veículos.

Características

Do modelo Euro VI, os veículos contam com quatro portas, ar-condicionado e tomadas USB para recarga de celular (duas entradas em poltronas duplas e uma em poltronas simples). Possuem 12,7 metros de comprimento e 208 cavalos de potência, com capacidade para 33 passageiros sentados e outros 29 em pé.



Outros 50 novos veículos já circulam em Campinas. Os 50 novos ônibus anunciados em abril estão circulando na cidade, nos eixos Ouro Verde, Nova Europa, Parque Jambeiro e Swiss Park. Esse investimento é das empresas a VB Transportes e Onicamp Transporte Coletivo.



Na semana passada, 10 veículos da VB1 que faltavam começaram a circular. Com isso, as linhas que contam com carros novos são: 101 (Parque Universitário), 103 (DIC II e DIC III), 104 (DIC IV), 105 (Cohab I), 106 (Cohab II), 113 (Jardim Planalto II), 114 (Jardim Melina / Corredor Central), 115 (Adhemar de Barros), 125 (Terminal Ouro Verde / Shopping Iguatemi), 195 (Vila Palmeiras), 402 (Parque da Figueira), 404 (Jardim Maria Rosa), 429 (Swiss Park II) e 430 (Swiss Park).



O prazo inicialmente acordado para a operação de parte dos veículos precisou ser estendido em função dos processos que envolvem a aquisição dos ônibus.

Licitação prevê modernização total da frota