Corpo de jovem que desapareceu em represa é encontrado

O corpo do jovem Alexsander Silva de Souza, 24, foi encontrado na manhã desta terça-feira (29) pelo Corpo de Bombeiros de Americana. O jovem estava desaparecido havia uma semana, depois de pular na água para salvar duas mulheres de afogamento. As buscas vinham sendo realizadas desde então.

O corpo foi encontrado na represa Salto Grande, na região da Praia Azul. Foi ali que, na semana passada, Souza desapareceu ao submergir na água para ajudar duas vítimas de afogamento, após uma moto aquática em que eles estavam virar. As mulheres foram resgatadas, mas Alexsander não retornou.

O jovem é morador do Jardim Yeda, em Campinas, e, segundo a família, tinha hábito de frequentar o local com amigos. No dia em questão, ele estava com outros dois rapazes, em uma lancha e duas motos aquáticas.