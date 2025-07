Briga em moradia compartilhada termina com assassinato a facadas

Uma mulher de 40 anos, identificada como Helbia Caroline João Martins, foi assassinada a facadas na tarde de sábado (26), em Indaiatuba, por uma colega de moradia. A autora do crime é Adrielle Isabo Moreira Xella, 29, que está foragida.

O homicídio foi registrado na rua Homero Zoppi, no Jardim Itamaracá. Segundo a polícia, a residência é um sobrado com vários quartos na parte superior e uma cozinha compartilhada em cima. Além da vítima e da autora, outras mulheres moravam no local.

Testemunhas contaram à polícia que Helbia e Adrielle já vinham se desentendendo nas últimas semanas. No sábado, Adrielle, que morava na parte superior da casa, teria descido para usar o banheiro, momento em que começou uma briga com Helbia. Foi aí que a autora do crime voltou à cozinha, pegou uma faca e desferiu um golpe na região do peito da vítima. Em seguida, pegou a filha, criança, e fugiu.