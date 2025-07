Colisão entre caminhões mata um e bloqueia Anel Viário

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente na tarde desta segunda-feira (28) no anel viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas, na altura do km 1, região do Gramado, sentido Rodovia Dom Pedro I (SP-065). A colisão envolveu dois caminhões e provocou interdição total da pista Norte.

Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, um dos feridos foi socorrido em estado grave pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do outro ferido.

Equipes da PM, Corpo de Bombeiros e da concessionária atuaram no atendimento da ocorrência. O trecho da rodovia permaneceu fechado para o trabalho das equipes e para a retirada dos veículos. A via apresentava congestionamento e motoristas foram orientados a buscar rotas alternativas.