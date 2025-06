Flávio Paradella: O turbilhão no legislativo

A confissão de que pediu propina para manutenção de contratos da TV Câmara , assinada com o Ministério Público e agora de conhecimento público, explodiu como uma bomba política . Embora o acordo tenha evitado processo criminal, a consequência ética e institucional é inevitável. E é esse novo abismo que os vereadores tentam agora atravessar com algum senso de preservação da imagem da Casa — já fragilizada por episódios recentes.

A Câmara de Campinas mal se preparava para encerrar um capítulo político — o caso Vini Oliveira — e já vê um novo turbilhão varrer o plenário . A palavra, repetida por diversos parlamentares nos bastidores, descreve com exatidão o ambiente que se instalou após o vazamento do acordo de não persecução penal firmado por Zé Carlos (PSB), ex-presidente da Casa e um dos nomes mais experientes do Legislativo.

E dessa vez, a situação é mais delicada. Porque o conteúdo vazado aponta que não há mais acusação — há confissão. A fala registrada pelo MP, o pagamento da multa e o compromisso com o Gaeco confirmam a prática do crime. E é exatamente esse ponto que torna indefensável qualquer tentativa de esvaziar o processo político que se inicia na segunda.

Há quem tente se agarrar em precedentes, como o caso do ex-ministro Onyx Lorenzoni, que em 2020 confessou caixa dois, fechou acordo com a PGR, pagou multa e escapou da Lei da Ficha Limpa e de sanções políticas. Mas a comparação tem limites. Onyx respondia por caixa 2 de campanha e não por corrupção passiva na atribuição do cargo e, ainda pior, sendo o comandante da segunda casa mais poderosa do município.

No caso de Zé Carlos, o incômodo é visível até mesmo entre aliados históricos. O deputado federal Jonas Donizette (PSB), ex-prefeito de Campinas e principal liderança do partido na região, reagiu em entrevista ao FPX Cast com a gravidade de quem compreendeu o impacto do episódio. “É uma confissão. Juridicamente ele resolveu, mas politicamente o problema é muito grande. Você está dizendo: ‘eu fiz’.”