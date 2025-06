Indaiatuba confirma 17ª morte por dengue neste ano

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba confirmou nesta sexta-feira (27) a 17ª morte por dengue em 2025, após laudo conclusivo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz. A vítima é um homem de 86 anos, que sofria de hipertensão e doença renal crônica. O óbito foi registrado no dia 10 de abril.

Com a nova confirmação, o município contabiliza 9.503 casos positivos da doença, além de 253 exames ainda em análise. A cidade segue em alerta também para outras arboviroses: dois casos de chikungunya já foram confirmados e outros sete suspeitos seguem em investigação.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo responsável pela disseminação do vírus da zika e da chikungunya. A Secretaria de Saúde reforça a importância da eliminação de criadouros, especialmente em períodos com altas temperaturas e maior incidência de chuvas, quando a reprodução do vetor se intensifica.