Morre criança que teve 90% do corpo queimado em explosão

Morreu na manhã deste domingo (27), no Hospital de Clínicas da Unicamp, o menino Felipe Ribeiro, de três anos, que teve 90% do corpo queimado após uma explosão dentro de uma casa no Jardim dos Oliveiras, em Campinas. O acidente aconteceu na última terça-feira (22) e também deixou outras duas crianças e o pai da vítima feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu durante o preparo do almoço, quando um frasco de álcool caiu e espalhou o líquido inflamável, provocando a explosão. A madrasta das crianças estava na cozinha junto com o pai no momento do acidente.

Felipe foi socorrido em estado gravíssimo por um helicóptero Águia da Polícia Militar e levado direto para a UTI pediátrica do HC da Unicamp. Ele estava internado desde então, mas não resistiu aos ferimentos.