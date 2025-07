Novos semáforos entram em operação em cruzamento do Anchieta

A partir desta segunda-feira, dia 28 de julho, o cruzamento entre a Rua Amantino de Freitas e a Rua Alberto Bosco, na Vila Padre Anchieta, região do distrito de Nova Aparecida, em Campinas, passará a contar com novos semáforos. A medida da Emdec visa aumentar a segurança viária e reorganizar o tráfego na área.

O cruzamento recebeu focos exclusivos para pedestres com botoeiras, permitindo travessias mais seguras. As duas vias têm duplo sentido de circulação, o que exige maior atenção no fluxo de veículos. A intervenção vai beneficiar especialmente quem transita entre o Jardim Aparecida e a Vila Padre Anchieta, e também os motoristas que seguem pela Amantino de Freitas em direção à Avenida Cardeal Dom Agnello Rossi ou à Rodovia Anhanguera (SP-330).

Além dos novos equipamentos, foram instaladas faixas de pedestre e placas de sinalização, em uma área com limite de velocidade de 30 km/h e restrição para veículos de carga com mais de 14 metros. A região concentra comércios e escolas, o que amplia o movimento no entorno.