Jardim São José e Oziel recebem mutirão contra a dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado (28) o 11º Mutirão Municipal de 2025 contra a dengue e outras arboviroses. A ação, que será concentrada das 8h às 12h, ocorrerá em seis bairros da cidade: Jardim São José, Parque Oziel, Jardim Monte Cristo, Jardim do Lago Continuação, Jardim das Bandeiras e Jardim Santa Cruz.

O objetivo do mutirão é remover criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, além de orientar os moradores sobre os cuidados preventivos. A mobilização contará com ao menos 150 profissionais, entre agentes comunitários, equipes de saúde, funcionários de serviços públicos e integrantes do Comitê de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses.

O ponto de partida será a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Benevenuto de Figueiredo Torres, localizada na Avenida José Carlos do Amaral Galvão, 270, no Jardim São José. A partir dali, outras 13 equipes serão distribuídas nas demais regiões da ação.