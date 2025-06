Calor retorna e final de semana será de tempo firme

Depois de registrar recorde de frio na quarta-feira (com mínima de 4°C e geada em cidades da região), Campinas volta a ter temperaturas mais agradáveis no fim de semana, marcando o fim da primeira onda de frio do inverno. A sexta-feira (27) já começou com chuva na madrugada e mínima de 15°C e máxima de 25°C, sob sol com muitas nuvens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No sábado (28), o cenário se mantém, mas com a máxima subindo para 27°C, e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar a 98%, o que indica aumento no desconforto térmico, especialmente durante a tarde.

No domingo (29), a previsão é de céu com muitas nuvens, mas ainda sem chuva e com temperaturas estáveis, entre 16°C e 26°C. O tempo segue firme em toda a região metropolitana, com vento fraco e variações de nebulosidade, o que reforça a tendência de calor ameno e clima mais seco.