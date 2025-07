Motoboy é morto a tiros enquanto fazia entregas em Jaguariúna

Um motoboy de 23 anos na noite deste sábado (26) em Jaguariúna. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Delegacia de Plantão, o crime ocorreu no cruzamento da Rua Pires com a Praça Holambra, no bairro Nassif.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Guarda Municipal, a ocorrência foi inicialmente tratada como um acidente de trânsito, após uma ligação à central da ambulância municipal. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas e os agentes constataram que o rapaz havia sido atingido por três disparos de arma de fogo.

Lisandro trabalhava fazendo entregas pelo “Ponto da Esfira” e foi socorrido em estado grave ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 2h23 da madrugada.