Dois acidentes seguidos travam Dom Pedro I, em Campinas

Dois acidentes no mesmo ponto da Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, complicaram o tráfego e mobilizaram equipes de emergência nesta segunda-feira (28). As ocorrências aconteceram com pouco mais de uma hora de diferença, na altura do km 137, sentido Anhanguera, próximo ao Shopping Dom Pedro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No início da manhã, por volta das 5h, o motorista de uma carreta percebeu fumaça saindo da cabine e conseguiu parar no acostamento. Em poucos minutos, o fogo tomou conta do veículo, que estava carregado com cimento. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas, e não houve feridos. Como medida de segurança, a concessionária interditou a pista marginal, enquanto a expressa teve uma faixa bloqueada.

Pouco depois, por volta das 6h50, um segundo acidente aconteceu no mesmo trecho da pista expressa: dois automóveis colidiram na traseira de um ônibus do transporte metropolitano. Os dois motoristas dos carros ficaram presos nas ferragens e foram socorridos pelos bombeiros. Um teve ferimentos moderados, e o outro, lesões leves.