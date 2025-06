Câmara recebe pedido de Comissão Processante contra Zé Carlos

O objetivo da análise preliminar é verificar se a denúncia cumpre os requisitos do Decreto-Lei nº 201/67 , que trata sobre infrações político-administrativas. Caso a documentação esteja corretamente instruída, a admissibilidade do processo deverá ser lida e apreciada pelo plenário na sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 30 .

O pedido acontece após reportagem do Portal G1 Campinas sobre um acordo de não persecução penal firmado por Zé Carlos com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), no qual o vereador admite que pediu propina em troca da renovação ou manutenção de contratos com prestadoras de serviço da Câmara. O acordo foi assinado no dia 10 de junho e também extinguiu a punibilidade de Rafael Creato, ex-secretário de Relações Institucionais da Casa, que confessou o mesmo crime.

Zé Carlos se comprometeu a pagar R$ 151,8 mil em 15 parcelas, enquanto Creato pagará R$ 45.450 em 12 vezes, valores equivalentes a 100 e 30 salários mínimos, respectivamente. Ambos ficam livres de ação penal, desde que cumpram as condições estipuladas.

A denúncia foi feita pelo empresário Celso Palma, dono da empresa de telecomunicações responsável pela operação da TV Câmara. Ele apresentou áudios e e-mails ao MP, apontando que houve solicitação de propina. Em uma das gravações, Zé Carlos pede que Palma deixe relógio e celular no banheiro, demonstrando receio de estar sendo gravado.