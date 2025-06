Jovem é preso em Viracopos antes de embarcar para Paris com droga

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite de quarta-feira (25), um brasileiro de 26 anos, natural do Rio de Janeiro, por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O suspeito embarcaría no voo AD8700 para Paris/Orly, na França, com origem anterior em Corumbá (MS).

Durante os procedimentos de fiscalização de rotina junto aos passageiros de voos internacionais, agentes da PF identificaram indícios de transporte ilegal de entorpecentes. O passageiro foi conduzido para exames médicos, que confirmaram o carregamento intraorgânico de cápsulas contendo droga ainda não quantificada.

Após o laudo médico, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, com base no crime de tráfico internacional, cuja pena pode chegar a 25 anos de reclusão. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça Federal.