Mulheres são presas com 50 kg de cocaína e espingarda em Campinas

Ao ser questionada, ela admitiu que havia mais entorpecentes em sua casa e autorizou a entrada dos policiais, que encontraram outro pacote com diversas substâncias escondidas no gabinete de um micro-ondas, além de R$ 704 em dinheiro . Ao todo, foram apreendidas 24 porções de maconha, 180 porções de crack, 111 de cocaína e 24 de “dry”.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jeovana Sthefani de Paula e Ana Carolyna Medeiros da Silva foram vistas deixando uma residência e demonstraram nervosismo ao avistarem a viatura. A reação levantou suspeitas e motivou a abordagem. Jeovana carregava uma sacola com porções de maconha, crack, cocaína e uma droga conhecida como “dry”.

Duas mulheres foram presas em flagrante nesta terça-feira (24) por tráfico de drogas, associação criminosa e posse de arma de fogo no bairro Campos Elíseos, em Campinas. A ação foi conduzida por policiais militares do 2º Distrito Policial, após abordagem na Rua Mário Ribeiro do Amaral.

Durante a operação, Ana Carolyna informou que morava na casa em frente e também guardava drogas no local. A equipe foi até o imóvel e encontrou 49,69 quilos de cocaína bruta acondicionados em sacos, além de uma espingarda calibre .32 sem numeração, uma espingarda de chumbinho e uma munição de calibre .36.

As suspeitas alegaram que as drogas não pertenciam a elas, mas sim a terceiros, e que apenas armazenavam os entorpecentes mediante pagamento. Jeovana declarou que recebia R$ 100 por dia para guardar as substâncias. Ainda foram apreendidos três celulares e documentos de terceiros nas residências, que podem ser usados nas investigações.

A perícia preliminar confirmou a presença de tetrahidrocanabinol e cocaína nas substâncias apreendidas, segundo laudo do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Campinas. As duas mulheres foram encaminhadas à cadeia feminina de Paulínia e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.