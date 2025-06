Homem que arrancou coração da tia no MT irá se tratar em Campinas

A 2ª Vara Criminal de Cuiabá autorizou a transferência de Lumar Costa da Silva, de 34 anos, para tratamento em Campinas (SP). Em 2019, ele matou e arrancou o coração da própria tia, no município de Sorriso (MT). O caso chocou o país pela brutalidade: após o homicídio, Lumar entregou o órgão à filha da vítima.

Diagnosticado com transtorno mental crônico, o réu foi absolvido por inimputabilidade penal em 2022, mas com determinação de internação por tempo indeterminado em hospital de custódia. Agora, a Justiça autorizou que ele passe a cumprir tratamento ambulatorial no CAPS III de Campinas, sob responsabilidade do pai, com obrigação de supervisão contínua e relatórios mensais.

Entre as condições impostas pela Justiça para que permaneça em liberdade estão: