Pais de bebê encontrada morta em Campinas são presos

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (8) os pais da bebê de dois meses encontrada morta após ser levada ao Hospital Ouro Verde, em Campinas. O caso foi registrado como maus-tratos e abandono de incapaz, seguidos de morte. A criança, identificada como Emília Miguel dos Santos, foi deixada sozinha pelo pai no hospital e já chegou sem vida à unidade médica.

O caso aconteceu na Avenida Itamarati, no Jardim Aeroporto, região do distrito do Ouro Verde. De acordo com a Polícia Militar, o pai da menina entrou no hospital com a bebê nos braços, mas saiu sem dar explicações e sem aguardar atendimento. Funcionários da unidade acionaram as autoridades ao perceberem que a criança estava morta.

Equipes da PM se deslocaram até a casa da família, onde encontraram outras quatro crianças — com idades entre 1 e 11 anos — vivendo em condições insalubres, segundo relataram vizinhos e familiares. O imóvel apresentava falta de higiene e sinais de abandono. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e tomar as providências quanto à guarda dos menores.