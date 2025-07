Motociclista foge e é preso após desacato e manobras perigosas

Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (9) após uma série de infrações no bairro Zaniboni II, em Mogi Guaçu. O caso começou quando ele foi flagrado pela Polícia Militar empinando a motocicleta na Avenida Emília Marchi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou esconder a placa do veículo com a mão e simulou estar armado, levando a mão à cintura. Mesmo com ordens de parada, ele avançou sobre o canteiro central da via, onde havia adultos e crianças, e seguiu em alta velocidade até sua residência.

Já dentro de casa, o homem se recusou a colaborar com os policiais, proferiu insultos e só foi contido após a intervenção do próprio pai. Apesar de a moto estar regularizada, a CNH do suspeito estava vencida há mais de 30 dias.