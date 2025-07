Corpo encontrado amarrado em poço é de morador de rua

A Polícia Civil de Campinas identificou o homem encontrado morto dentro de um poço da rede de esgoto da Avenida Diogo Álvares, no Jardim Santana. A vítima estava com os pés amarrados, sem camiseta e apresentava marcas nas costas, segundo o boletim de ocorrência registrado no 4º Distrito Policial.

Trata-se de Fernando Henrique Tetsuo Oda, de 31 anos. De acordo com o irmão da vítima, que fez o reconhecimento no IML (Instituto Médico Legal), Fernando estava em situação de rua há cerca de um ano e fazia uso de entorpecentes.

O corpo foi localizado por policiais militares por volta das 15h de segunda-feira (7). Equipes da perícia técnica, da Delegacia de Homicídios (DHPP) e investigadores da Seccional foram acionados. O laudo preliminar não apontou ferimentos por arma de fogo ou outro tipo de violência explícita, apenas escoriações compatíveis com uma possível queda dentro da estrutura.